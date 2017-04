Castro Pretorio: 28enne cade sui binari della metro, morto in ospedale

Tragedia sulla metro B dove un ragazzo di 28 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato investito da un convoglio che stava entrando alla stazione Castro Pretorio. Troppo gravi le ferite riportate dal giovane, originario della Puglia, morto al Policlinico Umberto I dove era entrato in condizioni disperate. I fatti hanno cominciato a prendere corpo dopo le 9:30 della mattina del 3 aprile, quando si è resa necessaria la momentanea interruzione delle tratte B e B1 della Metro per soccorrere una persona rimasta ferita e bloccata sotto il treno in arrivo in fermata.

FERITO SOTTO IL TRENO - Le condizioni del 28enne sono apparse da subito critiche. Estratto da sotto il convoglio dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma intervenuti sul posto, il giovane salentino è stato affidato alle cure del personale medico del 118. Accompagnato d'urgenza nel vicino nosocomio universitario il ragazzo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell'investimento.

INDAGINI DELLA POLIZIA - Consumata la tragedia sul caso hanno aperto un fascicolo d'indagine gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Restano infatti da accertare le cause che hanno determinato l'incidente mortale. Fra le ipotesi anche quella del gesto volontario, ma gli investigatori al momento non escludono altre piste. Decisive nella ricostruzione dell'accaduto le immagini degli impianti di videosorveglianza della stazione Castro Pretorio della metro acquisite dagli investigatori.

BUS SOSTITUTIVI - Inevitabili le ripercussioni sulla tratta sotterranea con l'interruzione della linea. Come informa Atac sono stati attivati i bus sostituivi tra Basilica San Paolo-Monti Tiburtini e Bologna-Jonio. Disagi anche alla stazione Piramide. Terminate le operazioni di soccorso la linea B è stata riattivata intorno alle 11:45 con inevitabili residui ritardi.

PASSEGGERI IN GALLERIA - Un testimone a RomaToday: "Il treno è stato bloccato all'interno della galleria e, dopo averci avvisato, ci hanno fatto scendere per raggiungere la stazione più vicina, ovvero Castro Pretorio. La stazione è stata poi chiusa". Sul posto polizia, vigili del fuoco ed ambulanza del 118.