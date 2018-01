Metro B: donna investita da un treno, è grave. Indaga la Polizia

Una donna peruviana di 47 anni è stata investita oggi sui binari della Metro B. E' successo alla stazione Eur Fermi. La passeggera, era sulla banchina ed è finita sui binari, forse spinta da qualcuno, quindi investita dal treno che si dirigeva verso Rebibbia. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia. E' successo intorno alle 12:50.

Donna portata in ospedale

La 47enne è rimasta incastrata tra il treno e i binari. I soccorsi stanno lavorando per liberarla. I Vigili del Fuoco, dopo aver sollevato il treno con il carro gru, hanno estratto la donna, poi consegnata ai sanitari del 118 che l'hanno portatata in codice rosso all'ospedale San Camillo. Ha subito un grave trauma ad un arto e diverse ferite, ma non in pericolo di vita. Rischia l'amputazione di una mano.

Indaga la Polizia

Gli agenti del commissariato Esposizione sul posto hanno acquisito le testimonianze degli altri utenti che erano in banchina e le immagini delle videocamere interne. Sul posto anche la Scientifica per i rilievi. Non è chiaro se si tratti di un incidente o di un tentativo di suicidio. Al momento non è esclusa nessuna pista, neanche che la donna sia stata spinta da qualcuno.

Metro B limitata: attivi bus navetta

Per permettere i soccorsi Atac ha disposto il blocco della Metro B tra Eur Magliana e Laurentina in entrambe le direzioni. Attivati i bus navetta.

La linea 31 procede da via di Val Fiorita (Magliana MB) a piazzale stazione Laurentina (Laurentina MB), la linea 780 da via di Val Fiorita (Magliana MB) a via Colombo/America (Eur Palasport MB) e la linea 771 da via di Val Fiorita (Magliana MB) a viale America/Boston (Eur Fermi MB). Il servizio della Metro B è stato riattivato sull'intera tratta alle 15:42 dopo che il Magistrato di turno e la Polizia hanno terminati i rilievi.