Metro B, si getta sotto al treno: morto un uomo. Tratta sospesa

Tragedia sulla Metro B di Roma: un uomo di 63 anni è morto, investito da un treno, nel pomeriggio del 28 ottobre. E' successo poco prima delle 16:30 alla stazione Garbatella. Sul posto la polizia, con gli agenti del Commissariato Colombo, i vigili del fuoco, con il carro sollevamento, e il personale medico del 118.

Secondo i primi riscontri, il 63enne era sulla banchina quando, al sopraggiungere del treno, si è lanciato sui binari. Fatale l'impatto con il treno che viaggiava in direzione Rebibbia/Jonio, nonostante il tentativo di frenata del macchinista.

Atac, per permettere i soccorsi, ha annunciato la sospensione della tratta tra Castro Pretorio e Laurentina, in entrambe le direzioni. L'azienda dei trasporti ha anche attivato le navette bus sostitutive per tutta la tratta in questione.