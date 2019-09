Guasto sulla metro B, treno evacuato e passeggeri a piedi in galleria. Linea interrotta tra San Paolo e Castro Pretorio

Metro B ferma tra Basilica San Paolo-Castro Pretorio e treno bloccato poco prima della stazione Colosseo, con i passeggeri costretti a camminare in galleria per raggiungere la stazione più vicina. E' quanto successo nella mattinata di venerdì quando, dalle 10:35 circa, un "guasto tecnico" ha mandato in tilt la linea B della metropolitana di Roma.

A generare il corto circuito sarebbe stato, secondo quanto si apprende, un problema linea aerea. Atac, che per limitare il disagio all'utenza ha istituito un servizio bus navetta sostitutivo, ha reso noto che sono attive le tratte Laurentina-Basilica San Paolo e Castro Pretorio- Rebibbia/Ionio.

A raccontare i fatti, a RomaToday, è Valerio, un testimone, che era a bordo del treno: "Abbiamo visto un flash, come un lampo. Poi la tratta si è fermata. Con il treno fermo si è creato un po' di apprensione per chi soffriva di claustrofobia. Siamo stati fermi 10 minuti in galleria, poi abbiamo camminato altri 5 per raggiunere la stazione. Il personale Atac ci ha aiutato, facendoci scendere e illuminando il percorso con le torce", racconta dicendo che "è stato evacuato anche il treno in direzione opposta".

#info #atac MetroB: interruzione tratta Basilica San Paolo-Castro Pretorio. Istituito servizio navetta, le fermate da Castro Pretorio a Colosseo . Restano attive tratte Laurentina Basilca San Paolo e Castro Pretorio- Rebibbia/Ionio (guasto tecnico) #roma pic.twitter.com/Kdwv4oyqdn — infoatac (@InfoAtac) September 13, 2019

Poco prima la stazione Termini è rimasta al buio per un black out. L'azienda di trasporti romana, in questo caso, ha spiegato che si è verificato un problema all'impianto di illuminazione e si sono subito attivate le luci di emergenza e i tecnici sono al lavoro per risolvere la situazione. La stazione è regolarmente aperta ai viaggiatori e le scale mobili sono attive.