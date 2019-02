Fuga di gas all'Eur: Metro B interrotta per un'ora

Fuga di gas e Metro B bloccata per un'ora tra nella tratta Magliana e Laurentina, in entrambi i sensi di marcia. L'allarme è scattato, in zona Eur, dalle 11:45 quando due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma, con supporto NBCR, sono intervenute a seguito di forte odore di gas, in viale Egeo, all'altezza dell'incrocio con via Dodecaneso.

L'odore si è percepito anche nel tratto della galleria linea B, e così Atac su disposizione dei Vigili del Fuoco ha deciso lo stop nella tratta interessata attivando i bus navetta.

"Stiamo effettuando dei controlli strumentali, a seguito di ciò a scopo precauzionale il traffico delle metro, nei due densi è sospeso sino aggiornamenti", fanno fapere da via Genova. Alle 125:45 la strada è stata di nuovo aperta. Lo scorso dicembre un episodio analogo all'altezza della stazione Laurentina (qui la notizia completa).

#info #Atac - sono terminate le verifiche dei vigili del fuoco nella zona di viale Egeo (Eur). Il servizio della linea B della metropolitana riprende sull'intero percorso. Ritardi residui in corso di normalizzazione #Roma — infoatac (@InfoAtac) 6 febbraio 2019