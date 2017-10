Metro B, guasto ad un treno: tratta interrotta e bus sostitutivi

Disagi per gli utenti della metro B dove a causa di un guasto ad un convoglio è stato necessario interrompere il servizio. I problemi fra le stazioni Bologna e Rebibbia, preannunciate da un rallentamento delle corse. Dopo dieci minuti (alle 10:19), lo stop, causa "guasto a treno stazione Monti Tiburtini". Inevitabili i disagi per gli utenti, con l'attivazione dei bus sostitutivi nella tratta interrotta e la solita odissea per accaparrarsi un posto sugli autobus.

Servizio ripristinato

Come comunica InfoAtac il guasto a Monti Tiburtini è stato riparato intorno alle 11:30, con il "servizio in corso di normalizzazione".

#info #atac - METRO B: servizio interrotto e sostituito da bus tratta Bologna<->Rebibbia (guasto a treno stazione Monti Tiburtini) #roma — infoatac (@InfoAtac) October 3, 2017