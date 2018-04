Caos sulla Metro B: servizio fermo per guasto, attivati i bus sostitutivi

Caos sulla Metro B a causa di un guasto tecnico. Come comunica InfoAtac è stata interrotta la tratta Basilica San Paolo - Castro Pretorio in entrambe le direzioni con l'attivazione dei bus sostitutivi. Nel resto della linea servizio fortemente rallentato per un problema tecnico fra le stazioni Colosseo e Circo Massimo. Ripercussioni anche nella tratta B1. Inevitabili i disagi per i pendolari anche della Roma-Lido a caccia di un posto sui bus sostitutivi attivati dall'Azienda dei Trasporti Romana. Come ha comunicato Atac intorno alle 9:00 la linea B è stata riattivata sull'intera tratta con il servizio in corso di normalizzazione ed inevitabili ritardi.

Chiusa fermata Termini il 25 aprile

Problemi alla linea si erano registrati anche nel pomeriggio di ieri 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione con la chiusura intorno alle 15:30 della fermata Termini causa una leggera nube di fumo ed un forte odore di bruciato che hanno invaso parte dello scalo ferroviario. La situazione è poi tornata progressivamente alla normalità a partire dalle 16:30 circa.

