Guasto a Garbatella: metro B interrotta un'ora fra Castro Pretorio ed Eur Magliana

Disagi nel pomeriggio per gli utenti delle metro B interrotta per circa un'ora nella tratta compresa fra Castro Pretorio ed Eur Magliana per un guasto tecnico alla stazione Garbatella. Lo rende noto InfoAtac. In particolare lo stop è arrivato in entrambe le direzioni di marcia intorno alle 16:20 dopo dei forti rallentamenti alle corse.

Blocco metro B 22 agosto 2018

Come si legge sulla pagina twitter dell'Azienda dei Trasporti romana tra le stazioni Eur Magliana, San Paolo e Piramide è possibile utilizzare anche la ferrovia Roma-Lido. Tra Ostiense, Termini e Tiburtina utilizzare i treni delle linee FL5 e FL1. Attivati i bus sostitutivi.Tecnici al lavoro per ripristinare il guasto. Risolto il guasto la circolazione è tornata progressivamente alla normalità dalle 17:30 circa.