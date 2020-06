Metro A: guasto tecnico sulla linea. Servizio fermo tre ore

Domenica di passione per i passeggeri della linea A della metro chiusa tre ore per un guasto tecnico. Lo stop intorno alle 17:30 quando la circolazione è stata temporaneamente interrotta per un intervento tecnico con l’attivazione dei bus navetta nella tratta Termini-Anagnina e Termini-Battistini. A determinare lo stop sarebbe stato un problema al software di gestione alla stazione Baldo degli Ubaldi. Risolto il guasto, la linea ha ripreso gradualmente il servizio a partire dalle 21:00, dopo oltre tre ore di stop.

Inevitabili i disagi per i passeggeri alle prese con i bus navetta. A commentare la difficile domenica della metro romana il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre, membro della Commissione Trasporti di Palazzo Madama."Un nuovo blocco sulla linea A della metropolitana di Roma. Cittadini fuori di sé, ma sicuramente Raggi e Lemmetti daranno la colpa a Marco Aurelio. Ancora un anno, é tanta roba, troppo tempo. Un incubo".