Temporale a Roma, sulla metro A chiudono tre fermate per danni da maltempo

"Danni da maltempo", questa la dicitura che indica le cause che hanno determinato la chiusura di tre stazioni della linea A della metro di Roma. Dopo tre mesi senza rovesci temporaleschi (a parte una breve parentesi lo scorso 29 giugno) la prima pioggia ha infatti riportato in auge i problemi endemici della linea sotterranea dei trasporti pubblici. Come informa InfoAtac sono tre le stazioni chiuse ai passeggeri: prima Lucio Sestio, poi Numidio Quadrato ed infine Cinecittà. Seppure interdette le stazioni i treni transitano comunque regolarmente su tutta la linea.

Metro B rallentata

Cambia la linea ma simile lo scenario anche sulla tratta B della metro con rallentamanti segnalati fra Laurentina-Bologna, Bologna-Jonio, Bologna-Rebibbia.

#info #atac - METRO A: chiusa stazione Lucio Sestio, i treni transitano senza fermarsi (danni da maltempo) #roma — infoatac (@InfoAtac) September 1, 2017

#info #atac -- METRO A: chiusa stazione Numidio Quadrato, i treni transitano senza fermarsi (danni da maltempo) #roma — infoatac (@InfoAtac) September 1, 2017