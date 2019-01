Metro A: interrotta tratta Termini-Battistini, attivi i bus sostitutivi

Lunedì di passione sulla metro A interrotta prima nella tratta Ottaviano-Battistini e successivamente anche in quella Termini-Ottaviano a causa di un "guasto tecnico". Inevitabili i disagi per gli utenti con corse rallentate su tutta la tratta metropolitana della stessa linea.

Chiusa la prima tratta, intorno alle 10:30 è stata interrotta anche quella compresa fra Termini ed Ottaviano per "consentire il proseguimento dell'intervento tecnico di ripristino",con la successiva attivazione dei bus navetta sostitutivi. Attiva la tratta Termini-Anagnina.

Come informa InfoAtac, dalla tratta Cornelia è possibile utilizzare anche la linea bus 490. Per raggiungere Valle Aurelia utilizzabile linea ferroviaria FL3.

Queste le fermate bus sostitutive: Termini: piazzale esterno stazione (Capolinea bus); Barberini>Battistini: via Veneto angolo piazza Barberini; Barberini>Termini: via Veneto angolo piazza Barberini e via Barberini/accesso metro; Spagna: via Veneto (uscita scale parcheggio Villa Borghese); Flaminio: piazzale Flaminio/capolinea tram; Lepanto: viale delle Milizie angolo via Lepanto; Ottaviano>Battistini: viale delle Milizie angolo via Ottaviano; Ottaviano>Termini: viale Giulio Cesare angolo via Ottaviano (fronte accesso stazione); Cornelia>Battistini: circonvallazione Cornelia -Cornelia>Ottaviano: largo Boccea; Battistini: via Mattia Battistini fronte stazione; Baldo degli Ubaldi e Valle Aurelia: via Baldo degli Ubaldi altezza uscite stazioni; Cipro: via Angelo Emo; Ottaviano: viale Giulio Cesare (uscita stazione).

#info #Atac - metro A/aggiornamento - interruzione Ottaviano<->Battistini (guasto tecnico). Attivo servizio bus sostitutivi. Tratta Cornelia<->utilizzabile anche linea bus 490. Per raggiungere Valle Aurelia utilizzabile linea ferroviaria FL3 #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 21, 2019

#info #atac interruzione metro A Termini <-> Battistini per guasto tecnico/fermate bus sostitutivi:--Termini: piazzale esterno stazione (Capolinea bus) -Barberini>Battistini: via Veneto angolo piazza Barberini >segue — infoatac (@InfoAtac) January 21, 2019