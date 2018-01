Guasto alla metro A nel giorno del blocco del traffico: domenica di disagi per i romani

Un guasto ad un treno in stazione ad Ottaviano ed il blocco del traffico per la domenica ecologica. Mattinata di disagi per i romani che hanno scelto di utilizzare la linea A della metro per muoversi nella Città Eterna. Poco dopo le 10:00 infatti la linea è stata interrotta nella tratta compresa tra Termini e Battistini "causa guasto treno in stazione Ottaviano".

Blocco Metro A domenica 21 gennaio

Come informano da InfoAtac sono pertanto stati attivati i bus sostitutivi nella tratta sospesa. "Assistenti alla clientela ai nodi Termini, Flaminio e stazione Ottaviano". Il blocco della linea era stato anticipato da dei rallentamenti in direzione Anagnina.

Riattiva la Metro A

Risolto il guasto, il servizio ha ripreso intorno alle 11:20 (dopo circa un'ora di stop). Con il servizio attivo sull' intera tratta "dopo rimozione treno guasto stazione Ottaviano"

Blocco del traffico a Roma

Disagi per gli utenti accentuati dalla domenica ecologica che dalle 7:30 di stamattina (sino alle 12:30 e poi nel pomeriggio dalle 17:30 alle 20:30), prevede lo stop alle auto in fascia verde. L'orario del pomeriggio è stato posticipato di un'ora - dalle 16:30 alle 17:30 - con una ordinanza della sindaca Raggi per garantire non solo l’accesso, ma anche il deflusso dallo stadio Olimpico, dove è in programma la partita Lazio-Chievo. La misura è arrivata nel pomeriggio di sabato dopo le pressioni di tifosi e società biancoceleste.

Trasporti pubblici domenica ecologica

Nel corso della giornata Agenzia per la Mobilità ha comunque annunciato un potenziamento dei mezzi pubblici. Tra queste anche la linea A della Metro, ferma. Poi anche le linee B e B1, e le linee di bus H, 40Express, 46, 80, 85, 170, 492, 780. Il potenziamento del pomeriggio inizierà comunque alle 16,30.

Mezzi pubblici domenica ecologica

Nel dettaglio, secondo quanto informa il sito Muoversiaroma.it, durante la giornata saranno effettuate corse aggiuntive sulle linee: H (Bravetta/Capasso-Gianicolense-Venezia-Termini); 40 Express (Termini-Nazionale-Venezia-Argentina-San Pietro); 46 (Monte Mario FL3-Battistini MA-Cornelia MA-San Pietro-Argentina-Venezia); 80 (Porta di Roma-Conca D'Oro MB-Libia-Boncompagni-Barberini-Corso-Venezia); 85 (Arco di Travertino MA-Tuscolana-Tuscolana Fs-San Giovanni-Labicana-Circo Massimo-Venezia-Corso-Tritone-Termini); 170 (Eur/Agricoltura-Marconi-Porta Portese-Testaccio-Venezia-Nazionale-Termini); 492 (Tiburtina FS-Verano-San Lorenzo-Termini-Tritone-Corso-Venezia-Argentina-Rinascimento-cavour-Risorgimento-Cipro MA; 780 (Eur/piazzale Nervi-Err Palasport MB-Eur-Magliana MB-quartiere Magliana-piazza della Radio-Trastevere-Venezia).

#info #atac - metro A: servizio sospeso tratta Termini<->Battistini causa guasto treno in stazione Ottaviano. Attivo servizio bus sostitutivi nella tratta sospesa. Assistenti alla clientela ai nodo Termini, Flaminio e stazione Ottaviano #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 21, 2018