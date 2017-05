Fuga di gas a Valle Aurelia: interrotte metro A e FL3

Un forte odore di gas arrivato sino alla fermata della Metro A. Questo quanto ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma alla stazione Valle Aurelia in un cantiere esterno in via Baldo degli Ubaldi. L'allerta con decine di telefonate di passeggeri preoccupati intorno alle 8:50 di oggi 12 maggio. Sul posto, oltre a tre squadre dei pompieri, agenti della Polfer e del Commissariato Monte Mario. Per consentire le verifiche esterne a scopo precauzionale si è resa necessaria l'interruzione temporanea della tratta metropolitana tra le fermate Ottaviano e Battistini, con l'attivazione dei bus sostitutivi. Individuata la fuga di gas, in un cantiere esterno e di superficie, i vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di messa in sicurezza dell'area poco prima delle 11:00, dando il via alla riattivazione sia della metro che della linea ferroviaria regionale. Nessuno è rimasto ferito.

SOSPESA ANCHE LA FL3 - A causa della fuga di gas in prossimità dei binari dalle 9:00, sempre su richista dei pompieri, è stata interrotta anche la circolazione nella stazione di Valle Aurelia (linea FL3, Roma – Viterbo) "sospesa per una fuga di gas adiacente alla sede ferroviaria". Trenitalia comunica che è stato richiesto servizio sostitutivo con autobus fra Roma San Pietro e Roma Monte Mario.

DEVIAZIONI - Per consentire le verifiche si è resa necessaria anche la chiusura di via Baldo degli Ubaldi, poi riaperta. Deviate le linee bus 490 e 892 con le navette sostitutive deviate in via Gregorio VII. Limitate alla stazione Cipro le corse della linea bus 495. Tutte le corse hanno poi ripreso progressivamente i normali itinerari di percorso.

#info #atac servizio metro A sospeso tratta Ottaviano-Battistini e sostituito da bus 2/2 #roma — infoatac (@InfoAtac) 12 maggio 2017