Blocco del traffico: 236 multe nella domenica ecologica

Domenica ecologica all'insegna del sole quella di ieri nella Capitale. In tanti non hanno rinunciato a raggiungere il centro della città, utilizzando mezzi pubblici, biciclette o i mezzi autorizzati. C'è anche chi non ha rispettato il blocco scegliendo di muoversi in città nonostante i divieti. Per 236 di loro è scattata la multa. Si tratta del 13% degli automobilisti finiti nelle maglie dei controlli della polizia locale. Centosessanta i vigili in strada impegnati nelle attività di controllo per il blocco. In totale 1816 i controlli, per un totale di 236 sanzioni elevante.

Ieri per poco più di un'ora è stato fermo il servizio della metro A, con annessi disagi. Dalle 11 il servizio è poi ripreso regolarmente.