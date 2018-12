Blocco auto: a Roma oggi fascia verde chiusa al traffico. Tutte le informazioni

C'è blocco del traffico oggi a Roma? Quali sono gli orari? Dove posso trovare la mappa della fascia verde di Roma? Quali sono le auto che possono circolare oggi? Se state cercando queste ed altre informazioni sulla domenica ecologica del 2 dicembre qui proveremo a fornirvele.

Gli orari del blocco del traffico

Oggi a Roma è in programma il secondo appuntamento dell'anno con le ecodomeniche. Secondo quanto prescritto da un'ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi vige oggi il divieto della circolazione ai veicoli privati nella "Fascia Verde" [QUI LA MAPPA], dalle 7.30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30. Le fasce orarie sono state cambiate dal Campidoglio per la coincidenza con la partita Roma-Inter in programma all'Olimpico alle 20,30. Un anticipo dell'inizio della fascia pomeridiana e un conseguente anticipo della sua interruzione: il tutto per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio in auto. Va però ricordato che l'Olimpico è raggiunto dalle linee di bus 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Con la metropolitana, invece, si può scendere alla fermata Flaminio della linea A e proseguire con il tram 2 verso piazza Mancini.



Chi può circolare oggi

La limitazione alla circolazione riguarda anche le auto diesel Euro 6. Tra le categorie esentate, invece, gli autoveicoli Euro 6 alimentati a benzina, i veicoli elettrici, ibridi, a metano e Gpl, i ciclomotori a due ruote con motore a quattro tempi da Euro 2 in su e i motocicli a 4 tempi a partire da Euro 3. Esenzione anche per i mezzi car sharing e car pooling e per i titolari del contrassegno speciale di circolazione per persone disabili. QUI E' POSSIBILE CONSULTARE L'ELENCO COMPLETO DEI VEICOLI ESENTATI.

Blocco auto | Roma oggi | blocco traffico | 2 dicembre 2018 | Orari | Fascia verde

Trasporti potenziati e multe

Previsto, sempre in occasione delle domeniche ecologiche, un potenziamento del trasporto pubblico. Previsto, anche, l'incremento dei controlli da parte dei vigili urbani. Domenica 18 novembre gli agenti hanno eseguito 2548 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 469 violazioni. La maggior parte degli illeciti sono stati riscontrati nella mattinata, dalle 7.30 alle 12.30, con 261 sanzioni elevate a fronte di 1451 controlli. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 e fino alle 21.00, le pattuglie hanno effettuato ulteriori 1097 accertamenti, rilevando 208 infrazioni. Per tutti la multa è stata pari a 163 euro.

Limitazioni ai riscaldamenti

La stessa ordinanza firmata dalla sindaca Raggi stabilisce limitazioni sull'intero territorio comunale all'accensione dei riscaldamenti. Limite fissato a 8 ore, anziché 12, con temperature massime di 17 e 18 gradi a seconda della classificazione degli edifici.

Pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali

Prevista anche la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali. Ecco le modifiche al trasporto pubblico.

- Linea 51 (circolare) in direzione San Giovanni devia T. Marcello-Petroselli-Bocca Verità-C. Massimo-Porta Capena-S.Gregorio-Vibenna; in direzione largo Chigi devia Celio Vibenna-S.Gregorio-Porta Capena-Circo Massimo-Petroselli-Teatro Marcello.

- Linea 75 in entrambe le direzioni devia Labicana - Merulana - Esquilino-Santa Maria Maggiore - Cavour.

- Linea 85 in direzione Travertino devia T.Marcello-Petroselli-B.Verità-C.Massimo-P.Capena-S.Gregorio.C.Vibenna; in direzione Termini devia Celio Vibenna-S. Gregorio-Porta Capena-Circo Massimo-Cerchi-Petroselli-Teatro Marcello.

- Linea 87 in direzione C. Albani devia T.Marcello-Petroselli-B.Verità-C.Massimo-P.Capena-S.Gregorio.C.Vibenna; in direzione Lepanto MA devia C. Vibenna-S.Gregorio-Porta Capena-Circo Massimo-Cerchi-Petroselli-Teatro Marcello.

- Linea 118 in entrambe le direzioni da pza Venezia devia T. Marcello-Petroselli-Bocca Verità-Circo Massimo-Porta Capena.

- Linea N2 in direzione stazione metro Laurentina non transita da stazione metro B Colosseo devia via Cavour-via degli Annibaldi-via Nicola Salvi- Colosseo; in direzioneRebibbia devia Colosseo-Labicana-Merulana-Santa Maria Maggiore-Esquilino. Le prossime domeniche ecologiche in calendario sono le seguenti 13 gennaio 2019, 10 febbraio e il 24 marzo.

Perché le domeniche ecologiche

Obiettivi della domenica ecologica sono quelli di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. Previste nel piano regionale per il contenimento dell'inquinamento, sono state stabilite dalla giunta comunale con apposito provvedimento. Quest'anno, rispetto agli anni passati, sono 5 anziché quattro.

Musei gratis

Ricordiamo che oggi è anche in programma, come ogni prima domenica del mese, l'iniziativa #domenicalmuseo, una giornata in cui musei, siti archeologici e monumenti accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale. Consulta qui l'elenco completo dei musei e mostre visitabili.