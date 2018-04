Blitz della polizia locale al Camping River: sequestrata discarica abusiva

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sessanta agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con in prima fila il comandante Antonio Di Maggio. Blitz dei vigili urbani di Roma all'interno del Camping River di via della Tenuta Piccirilli. I controlli capillari sono iniziati alle 7:00 di questa mattina da parte dei 'caschi bianchi' dei gruppi Spe, Gpit, Gssu, Pics e VX Cassia che hanno passato al setaccio l'area dell'ex villaggio della solidarietà di Roma nord.

Polizia Locale al Camping River

Nel corso dell'operazione, coordinata direttamente dal Comandante Generale del Corpo, è stata sequestrata un area adibita a discarica abusiva di rifiuti anche speciali. Al momento dieci persone di etnia rom, si trovano in stato di fermo, sulle stesse sono in corso accertamenti.Le attività di controllo, che vedono coinvolti oltre 60 agenti e 25 autopattuglie, sono tutt'ora in corso. Quindici i veicoli sequestrati in quanto sprovvisti dell'assicurazione. Nell'area della baraccopoli è stato trovato e sequestrato un camion dell'Ama, risultato rubato.

Ex villaggio solidarietà

Il Camping River è un campo rom chiuso solo sulla carta, un ex "villaggio della solidarietà" divenuto un'immensa baraccopoli abusiva proprio sotto le finestre dei residenti di via della Tenuta Piccirilli. Fallita l'applicazione del Piano Rom voluto dal Campidoglio il Camping River si è trasformato in un insediamento illegale nel quale vivono ancora circa 400 persone: quei nuclei familiari che, senza un contratto di locazione e dunque senza il contributo del Comune, non sono riusciti a fuoriuscire dal campo.

