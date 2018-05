Serra di marijuana nel box e 57mila dosi di droga nascoste, presi due pusher di Colli Aniene

Due arresti, 27607 dosi di marijuana e circa 30mila dosi di hashish sequestrate. Questo il bilancio di una operazione della Squadra Mobile della Polizia in via Zanardi, a Colli Aniene. Tutto è iniziato quando gli agenti, nel corso dell'operazione, hanno notato un ragazzo che, con fare sospetto, entrava con l'auto all'interno di un box. I poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso di un ingente quantitativo di hashish e marijuana.

Nell'appartamento del giovane, inoltre, è stata trovata una vera e propria piantagione di marijuana, 22 esemplari coltivati all'interno di vasi sui quali era istallato un ingegnoso sistema di coltivazione, fatto di lampade ed aeratori che costituivano la serra funzionale al microclima necessario allo sviluppo delle piante.

Durante la perquisizione, in casa dell'arrestato, è arrivato un suo coetaneo che, accortosi della presenza dei poliziotti, è diventato palesemente nervoso. Gli agenti hanno perquisito anche l’abitazione di quest’ultimo trovando ulteriori 100 grammi di hashish e 130 di marijuana, oltre ad una bilancia di precisione.

Al termine dell'attività di Polizia Giudiziaria, che ha complessivamente portato al sequestro di 27607 dosi di marijuana e circa 30mila dosi di hashish, entrambi i giovani sono stati arrestati.