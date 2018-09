Pomezia: blitz tra i palazzi popolari, rimosse 14 auto e 14 tonnellate di rifiuti

Blitz nelle palazzine popolari di via Fellini a Pomezia. Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Pomezia, unitamente a personale della Polizia Locale del Comune di Pomezia, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio.

Nel corso dei servizi predisposti sono state identificate oltre 35 persone, controllate 92 autovetture ed eseguite alcune perquisizioni domiciliari. Un 30enne, con precedenti, italiano e residente a Pomezia, controllato mentre si trovava sotto casa sua, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto altri 34 grammi di hashish e due bilancini di precisione. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.



Carabinieri e Polizia Locale hanno poi controllato 92 auto nelle aree limitrofe alle palazzine popolari, alcune delle quali in stato di abbandono. Sono state elevate 25 contravvenzioni al codice della strada e 14 veicoli sono stati rimossi e sequestrati poiché sprovvisti di copertura assicurativa.

L'Ufficio Ambiente del Comune di Pomezia ha poi rimosso 4 veicoli in stato di abbandono e circa 14 tonnellate di rifiuti solidi urbani accatastati negli androni e nei garage delle palazzine.