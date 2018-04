Il Pigneto si sveglia blindato: ennesimo blitz in via Campobasso

E' scattata oggi, 19 aprile, un blitz al Pigneto, in via di Campobasso, già scenario di controlli antiabusivimo della Polizia Locale. Sul posto i caschi bianchi supportati dal reparto Mobile della Polizia di Stato con agenti antisommossa che, con un cordone, hanno militarizzato il quartiere per permettere le operazioni.

La comunità dei senegalesi

Il blitz colpisce la comunità senegalese che proprio in via Campobasso ha il suo cuore pulsante. Una comunità integrata con il quartiere ed anche per questo, in queste ore, tanta la solidarietà che il quartiere sta esprimendo ai migranti identificati. A vigilare sulla vicenda anche le associazioni ed il Comitato di Quartiere del Pigneto: "Non sono spacciatori. Dovete colpire loro non i senegalesi". In via Campobosso anche il 118 per soccorrere due senegalesi che hanno accusato un lieve malore. Sul posto anche i rappresentati della "Coalizione Internazionale San Papiers, migranti e rifugiati", che ha assistito alcuni dei residenti accompagnati all'ufficio immigrazione di via Patini a Tor Sapienza per accertamenti.

Blitz al Pigneto in via di Campobasso

Il blitz odierno, autorizzato dal Giudice per le Indagini Prelimiari (il Gip), non è altro che la continuazione di una serie di controlli anti abusivi. Nei mesi scorsi, infatti, al civico 18 di via Campobasso sono stati prima sequestrati articoli e successivamente è stato scoperto un vero e proprio laboratorio del falso.

Sequestro preventivo dell'appartamento

Così è scattata una nuova operazione di Polizia Giudiziaria, sempre al civico 18 di via Campobasso. All'interno 8 cittadini senegalesi che avrebbero resistito passivamente al blitz chiudendosi all'interno. Grazie all'ausilio dei Vigili del Fuoco accorsi, però, la Polizia Locale è entrata. Un sequestro preventivo dell'appartamento al secondo piano finalizzato alla confisca. Questo l'atto di polizia giudiziaria notificato agli affittuari dell'immobile.

Perquisizione nell'appartamento

Una prosecuzione dell'azione giudiziaria delle verifiche svolte dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale nel corso dei mesi. Fra l'altro, fra marzo ed aprile 2017 venne sequestrata una Fiat Marea, intestata ad uno dei locatari della casa, all'interno della quale venne trovata della merce contraffatta. Alla base dell'atto il fatto che l'immobile "fungesse da reticolo per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio, il deposito e la vendita di prodotti contraffatti". Allontanati i residenti dell'immobile i caschi bianchi hanno svolto una perquisizione all'interno dell'appartamento. All'interno dello stesso è stata poi trovata una busta contenente i loghi singoli di alcune griffe di capi d'abbigliamento, in relazione ai quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Allontanati 8 cittadini senegalesi

Allontanati dall'appartamento, i residenti della casa hanno rimosso i loro oggetti personali dall'abitazione. Fra di loro Agu che mentre osserva i coinquilini uscire dal portoncino del civico 18 con abiti, pentole ed altri oggetti personali spiega: "Sono entrati con la forza, eravamo in 8 che vivevamo in quell'appartamento con un contratto regolare ed un pagamento di 700 euro al mese. Io sono a Roma dal 1999. E' una vergogna, dove andremo a dormire questa notte? Molti di noi lavorano regolarmente qui in città. Io ho tre figli ed una moglie in Senegal a cui mando denaro ogni mese. Siamo qui per lavorare onestamente - conclude il 40enne - . Non è vero che avevamo un laboratorio per la contraffazione".