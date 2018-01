Blitz anti abusivi a Boccea: venditori in fuga tra la folla inseguiti dai vigili

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un lenzuolo a terra e la merce esposta sul marciapiede. A decine sui marciapiedi di via di Boccea, come di tante altre vie della Capitale. Oggi nel XIII municipio, proprio in via di Boccea, è scattata un'operazione della Polizia Locale. Il gruppo, diretto dal dottor Massimo Fanelli è intervenuto in mattinata, con un vero proprio blitz.

Gli agenti, circa 20, sono arrivati su via di Boccea per contrastare i venditori abusivi che tendono a posizionarsi sulla via davanti ai negozi regolari, alimentando il mercato della contraffazione di capi di abbigliamento, moltissimi dei quali firmati. Gucci, Chanel, Adidas, Prada, Colmar sono solo alcuni dei marchi delle borse, foulards, scarpe sportive, e giubbini venduti sui marciapiedi oggi posti sotto sequestro.

Alla vista degli agenti i venditori hanno dapprima tentato di fuggire con la merce. Quindi, vista la situazione, hanno scelto la fuga tra i veicoli e i marciapiedi. Nonostante ciò, evitando di provocare qualsiasi pericolo per l'incolumità dei cittadini presenti, gli agenti hanno bloccato uno dei venditori, resosi responsabile di resistenza e violenza per sottrarsi al controllo. L'uomo, nato in Mauritania nel 1992, è stato condotto presso il comando del gruppo in via Aurelia e denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Al termine delle operazioni gli agenti hanno sequestrato circa 128 articoli, tutti contraffatti e di marca prestigiosa. In particolare 21 paia di scarpe, 35 borse, 5 portafogli e 67 capi di abbigliamento, piumini e giacche. Si stima che la merce venduta avrebbe fruttato denaro per più di 8000 Euro.