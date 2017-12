Blitz a Tor Bella Monaca: trovata pistola rubata e 180 dosi di cocaina in un palazzo

Tor Bella Monaca sotto scacco. I Carabinieri, nelle ultime ore, hanno effettuato un vasto e mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla ricerca di armi, munizioni e sostanze stupefacenti. Due le persone arrestate, undici quelle denunciate e una pistola rubata trovata.

Armi e droga tra i palazzi

Durante l'operazione i Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni che hanno consentito il rinvenimento, nel vano scale di un palazzo di via dell'Archeologia, 141 grammi di cocaina, suddivisi in 180 dosi, mentre nei garage sotterranei di via Santa Rita da Cascia, è stata rinvenuta una pistola calibro 9x21, completa di caricatore, munizioni e il relativo kit per la pulizia, risultata provento di un furto denunciato nel 2011. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato: la pistola è stata inviata al laboratorio della sezione balistica del R.I.S. di Roma per verificarne l'eventuale utilizzo in fatti di cronaca recenti o passati.

Due arresti a Tor Bella Monaca

Le operazioni hanno portato all'arresto di due persone: un romano di 42 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di una ventina di dosi di cocaina e di un ragazzo romano di 29 anni, già agli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma a seguito delle reiterate violazioni, accertate dagli operanti, agli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria. Il primo è stato posto agli arresti domiciliari mentre il 29enne è stato portato nel carcere di Rebibbia.



Furto di energia elettrica: 11 denunce

Nel corso delle attività i Carabinieri della Compagnia di Frascati, coadiuvati negli accertamenti specifici dai tecnici della società 'Areti s.p.a.', hanno denunciato a piede libero 11 persone, tutte residenti in largo Ferrucci Mengaroni, che si erano allacciate abusivamente alla rete elettrica nazionale per alimentare le rispettive abitazioni. Dovranno rispondere di furto aggravato.