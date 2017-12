San Basilio come Ostia: quartiere sotto assedio di polizia e carabinieri, tra i palazzi droga e armi

Due chili di droga, 270 proiettili, una canna per pistola con annesso silenziatore e di un apparecchio disturbatore di frequenze. Tutto sequestrato. Uno spacciatore arrestato e denaro nascosto in casa. 20 le perquisizioni domiciliari effettuate, nonché ispezioni nei luoghi maggiormente utilizzati per attività illecite. Tutte operazioni avvenute con il monitoraggio dall'alto dell'elicottero della Polizia di Stato. E' questo il bilancio dei controlli straordinari avvenuti a San Basilio lunedì 18 dicembre.

San Basilio come Ostia

Come ad Ostia, con la settimana di blitz avvenuta dopo la duplice gambizzazione della pizzeria di via delle Canarie con la gambizzazione di un esponente della famiglia Fasciani e del padre della titolare di Disco Giro Pizza e dopo gli assalti alle porte delle abitazioni di Silvano e Giuliano Spada, anche San Basilio è finita sotto assedio di Carabinieri e Polizia di Stato che hanno passato al setaccio il quartiere della periferia romana: piazze, androni, ingressi, tetti, cantine sono stati minuziosamente controllati da oltre 100 operatori delle forze dell'ordine.

Con l'aiuto di 4 cani antidroga e l'ausilio dei Vigili del Fuoco, sono stati individuati e abbattuti anche particolari ostacoli: porte di ferro e grate erano, infatti, state appositamente costruite a protezione di ingressi e garage utilizzati soprattutto per l'attività di spaccio. I quattro posti di controllo posizionati hanno, invece, portato al controllo ed alla identificazione complessivamente di 115 persone e 72 autoveicoli.

Sequestrati armi e droga

Agenti della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato di San Basilio hanno complessivamente sequestrato a carico di ignoti oltre due chili di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina e marijuana.

Trovati, in improbabili nascondigli, tra cui un battiscopa abilmente modificato, al 3° piano di uno stabile di via Corinaldo, oltre 153 proiettili calibro 9 x 21. Rinvenuti e sequestrati in altri appositi spazi anche 48 proiettili calibro 357 magnum, 54 proiettili calibro 38 special ed 11 cartucce calibro 12. E' stata inoltre trovata una canna per pistola riportante all'estremità del vivo di volata una filettatura, ed un silenziatore con filettatura all'estremità più stretta.

Arrestato uno spacciatore

Analoghe attività, eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro e dalla locale Stazione Carabinieri di San Basilio, hanno portato all'arresto di un incensurato, colto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, alla denuncia di un cittadino italiano incensurato trovato in possesso di un apparecchio disturbatore di frequenze (jammer), ed alla segnalazione alla Prefettura di un assuntore di droga. Sono stati poi sequestrati a carico dell’arrestato 24 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish, il tutto suddiviso in dosi, oltre la somma contante di 995 euro.