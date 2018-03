Ostia Nuova: in casa mezzo chilo di 'coca' e pistole. Indagini balistiche su armi sequestrate

Armi e mezzo chilo di 'coca' purissima sequestrata. Continuano i controlli ad 'Alto Impatto' dei Carabinieri ad Ostia Nuova, quartiere dove spadroneggia il clan Spada. Operazioni che hanno interessato il Lungomare, ed il quadrilatero dello spaccio tra via Vincon, via Forni, via dell'Idroscalo e via Cagni. Il tutto con il supporto di unità cinofile ed un elicottero che, dall'alto, coordinava i movimenti dei militari agli ordini del Colonnello Pasqualino Toscani.

Armi avvolte in stracci e nascoste in casa

A destare particolare attenzione quanto ritrovato a piazza Lorenzo Gasparri, nella casa di un 63enne. L'uomo, nascoste in un cassetto con il doppio fondo, nascondeva due revolver calibro 38 Special ed una Beretta calibro 6,75 semi automatica con matricola abrasa e la possibilità di inserire il silenziatore. Un'arma clandestina. Una di quelle pistole potrebbe aver fatto fuoco di recente, forse nella serata di venerdì quando, ad Ostia, è stato ferito un 52enne (qui la notizia completa). Eventualità, questa, non confermata dai Carabinieri.

A determinare se quelle armi abbiano sparato o meno saranno gli esami balistici del Ris. Al momento il 63enne è accusato di "ricettazione", "detenzione illecita di armi da sparo" e "detenzione di armi clandestine". Non è escluso che possa essere coinvolto nella gambizzazione di pochi giorni fa, oppure che nascondesse le armi per conto di terzi. L'uomo, secondo alcuni riscontri investigativi, sarebbe vicino alla famiglia Spada ed è già noto agli inquirenti.

Sequestrato mezzo chilo di 'coca'

Non solo armi, ma anche droga. Ispezionate, come successo anche in passato, intercapedini, mansarde, cantine e sequestrata droga. Trovato e sequestrato mezzo chilo di cocaina pura. Fermati tre pusher, conosciuti in zona. Tra loro anche una donna. Sequestrai anche un etto di anfetamina, 8 grammi di hashish nonché il materiale da taglio e per il confezionamento.

In un'abitazione, invece, nascosti circa 70 grammi di hashish nonché tutto il materiale per il confezionamento e la commercializzazione delle dosi. Trovati anche 270 euro. La coppia che abitava nell'appartamento è stata arrestata.

Due denunciati ad Ostia

I Carabinieri hanno fermato anche un 57enne albanese, che alla guida del proprio furgone trasportava rifiuti ferrosi senza le prescritte autorizzazioni. La persona è stata denunciata per "trasporto di rifiuti senza autorizzazione" e il mezzo con il carico sequestrato.

Nel corso di un'altra perquisizione condotta dai Carabinieri in un appartamento di un 30enne moldavo, è stata scoperta una carta d'identità romena e valida per l'espatrio a lui intestata, che le approfondite indagini hanno rilevato come contraffatta. La persona è stata denunciata per "possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi" e il documento sequestrato. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.