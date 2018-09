Ostiense: stop al mercatino abusivo davanti la stazione, multe per 50mila euro

Nuovo blitz al mercatino abusivo di via delle Cave Ardeatine, la tra stazione Ostiense e Piramide. Questa mattina una maxi operazione della Polizia Locale di Roma Capitale con agenti del Pics, pronto intervento centro storico, del Gruppo Centro e del commissariato Celio della Polizia di Stato.

Nel corso dell'intervento, iniziato alle 3 del mattino, sono state identificate e controllate 16 persone, alcune con precedenti penali. Notificati 6 Daspo a cittadini di nazionalità straniera, perlopiù provenienti dall'Europa dell'est e sequestrati circa 15 metri cubi di ciarpame e materiale vario, distrutti a mezzo Ama Decoro.

Sequestrati due veicoli con targhe contraffatte e sanzionate, per un totale di oltre 50.000 euro, dieci persone per vendita di merce senza titoli autorizzativi. Due individui di nazionalità marocchina sono stati trovati in possesso di 2.560 euro, cifra ingiustificata rispetto all'attività svolta, per cui seguiranno ulteriori accertamenti. "Tali interventi verranno ripetuti in varie fasce orarie, al fine di scoraggiare il reinsediarsi del mercato di ciarpame", ha assicurato la Polizia Locale.