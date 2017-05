Blitz al mercatino dell'ex Bastogi: controllati 79 furgoni

E' durato quasi 10 ore il l'intervento della Polizia Locale in via Piolti De Bianchi, presso il complesso Ex Bastogi, iniziato alle 2:00 di sabato e teminato a mattina inoltrata.

Agenti provenienti dal gruppo Aurelio, diretti dal Dottor Massimo Fanelli presente sul posto, sono intervenuti per contrastare la vendita irregolare, il commercio di articoli contraffatti o di provenienza indefinita e varia merce ricavata da cassonetti dell'immondizia.

Tutti i veicoli entrati nell'area, ben 79 furgoni, sono stati fermati e controllati, grazie anche all'aiuto degli uomini del Commissariato "Aurelio" della Polizia di Stato: sono state identificate 134 persone, e 64 di queste sono risultate convolte in passato in reati specifici.

Al termine delle operazioni una decina di furgoni sono stati sequestrati per vari motivi, così come molta merce risultata irregolare. Anche 10 venditori hanno ricevuto verbali a vario titolo.

Tutta la merce sequestrata, ciarpame, roba usata, alimenti scaduti o non tracciabili, o merce di dubbia provenienza, è stata convogliata a discarica sia a mezzo di personale dell'AMA che a mezzo degli agenti stessi, che hanno utilizzato un furgone di servizio.