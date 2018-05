Blitz dei vigili al mercato di via dell'Arcadia: sequestrati 2mila articoli

La Polizia Locale impegnata nella lotta al degrado e all'abusivismo commerciale. Venerdì 11 maggio, nell'ambito delle attività disposte dal Comando Generale per contrastare le varie forme di degrado urbano e tutelare i tanti operatori che svolgono regolarmente la propria attività all’interno dei mercati rionali, è scattato il blitz nel mercato di via dell’Arcadia.

Mercato di via dell'Arcadia: sequestrati 2mila pezzi

Gli agenti del PICS (Pronto Intervento Centro Storico) sono intervenuti nel mercato dell'Ardeatino, dove sono stati effettuati sequestri amministrativi e penali di vari tipi di merce: circa 2mila pezzi tra bigiotteria, fiori finti, abbigliamento, articoli per la casa ed accessori di telefonia.

Tra questi un ingente quantitativo di borse, portafogli e scarpe, riproducevano marchi contraffatti di note aziende.

Durante le attività sono stati identificati due venditori, di nazionalità italiana e bengalese, che dopo aver tentato una fuga, sono stati raggiunti dagli agenti e sanzionati per oltre 5000 euro, oltre al sequestro dei 350 articoli posti in vendita abusivamente.

Lotta gali abusivi nel centro storico

Controlli anche ieri pomeriggio in vari quartieri della città. In particolare, nelle vie adiacenti a Fontana di Trevi e nella zona di via Ottaviano e piazza Risorgimento gli agenti hanno eseguito numerosi sequestri di mercanzia venduta abusivamente, accertando diverse violazioni di carattere penale per la vendita di borse e articoli vari di pelletteria con marchi contraffatti.