Termini passata al setaccio: blitz contro spaccio, furti e abusivismo

Giro di vite a stazione Termini e dintorni. E’ durata circa 24 ore l’attività dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, in collaborazione con quelli del Nucleo Radiomobile di Roma e della Compagnia Impiego Operativo dell’ 8° Reggimento Lazio, che hanno messo sotto la lente d’ingrandimento tutta l’area del principale snodo ferroviario capitolino.

Giro di vite a stazione Termini: arresti e Daspo

I massicci controlli, dalle banchine dei treni al Forum Termini, dal piazzale antistante alle vie limitrofe, hanno portato all’arresto di 6 persone, alla denuncia a piede libero di altre 11, al sequestro di dosi di droga e di un coltello. Eseguiti anche 15 Daspo urbani e ed elevate sanzioni amministrative a cinque venditori ambulanti.

Gli arrestati per furti e spaccio

In manette sono finiti un 26enne romeno per furto; un 28enne del Gambia, senza fissa dimora, “pizzicato” a cedere dosi di marijuana a due giovani; 4 cittadini stranieri in esecuzione di ordinanze di custodia emesse dal Tribunale di Roma per precedenti reati.

Sequestrato coltello a serramanico

Altri due cittadini nordafricani, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati perché sorpresi a cedere dosi di droga, tra hashish e marijuana, a due acquirenti, identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del governo, quali assuntori.

Denunciati inoltre: un 20enne egiziano che durante il controllo, dopo essersi, in un primo momento, rifiutato di fornire le proprie generalità ai Carabinieri, ha fornito una falsa identità per eludere gli accertamenti; un 30enne romeno trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una dose di cocaina per uso personale; un cittadino egiziano che deteneva dosi di hashish in piazza dei Cinquecento; un 27enne della Guinea trovato in possesso di una carta di credito intestata ad un’altra persona; un 38enne di origini siciliane che disturbava alcuni utenti in attesa del treno.

Sempre nel corso dei controlli denunciati anche un 39enne di Termoli sorpreso mentre tentava di rubare all’interno di un negozio; due cittadini romeni e uno di origini ligure, che a seguito dei controlli sono risultati colpiti da foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Roma.

Daspo urbano per 15 cittadini

Inoltre, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato 15 cittadini per il divieto di stanziamento - decreto Minniti DASPO Urbano, perché trovati, senza motivo, nei pressi delle aree di accesso e transito della stazione e delle banchine dei treni, in alcuni casi a disturbare utenti e passeggeri.

Salgono così a 80 i DASPO comminati dai Carabinieri nell’area di Termini dall’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno.

Sanzioni amministrative

Infine, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 5 cittadini del Bangladesh per la vendita ambulante non autorizzata all’interno della stazione.