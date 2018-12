Cappelli da Babbo Natale e power bank: blitz contro gli abusivi, multe per 19mila euro

Vendevano abusivamente ombrelli, bottigliette d'acqua, aste telescopiche, cappelli da 'Babbo Natale' e power bank davanti al Colosseo. I Carabinieri hanno multato nove cittadini del Bangladesh per un ammontare di circa 19.000 euro.

Denunciati per molestie e disturbo a persone, altri 8 cittadini del Bangladesh perché notati, con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente, a vendere abusivamente i loro prodotti ai turisti in coda per entrare a visitare l'Antiteatro Flavio.

Infine, i Carabinieri hanno sanzionato e proposto per il 'Daspo Urbano' altri 6 cittadini del Bangladesh sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito alla fermata della metropolitana Colosseo, limitandone la libera accessibilità e la fruizione ai passeggeri in transito.