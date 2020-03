Abusivismo e degrado, blitz dei carabinieri nel centro storico: oltre 300 articoli sequestrati

Oltre 300 gli articoli sequestrati durante il blitz dei carabinieri nelle zone del centro storico, tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Fontana di Trevi e Colosseo per un totale di 64.500 euro. I militari della Compagnia Centro hanno identificato e sanzionato 11 cittadini stranieri, provenienti dal Bangladesh, Senegal, Pakistan e Afghanistan: tutti senza fissa dimora, sopresi a vendere abusivamente la loro merce a passanti e turisti.

I Carabinieri hanno sequestrato oltre 300 articoli tra occhiali da sole, aste per selfie, e dispositivi elettronici, quali auricolari per cellulari e carica batterie portatili (powerbank), privi del tutto o in parte dei requisiti di legge relativi all’etichettatura.

Sulla merce sequestrata non è era riportata nessuna indicazione sulla provenienza, priva delle dovute specifiche sul produttore ed importatore, non possedeva istruzioni in lingua italiana, in contrasto con le normative europee a tutela dei consumatori.