Tor Sapienza: prodotti falsi e con sostanze tossiche, blitz in un capannone cinese

Continua la lotta all'abusivismo commerciale della Polizia Locale di Roma Capitale. Questa volta a finire sotto il controllo dei vigili, coordinati dalla Direzione Sicurezza Urbana, un capannone gestito da cinesi in via del Maggiolino.

Il personale, appartenente ai gruppi GSSU e SPE diretti dal dottor Lorenzo Botta, sono intervenuti presso un capannone logistico. Durante le ispezioni, effettuate in collaborazione con personale dell'Agenzia delle Dogane di Roma, i Caschi Bianchi hanno scoperto numerosi 45 colli pieni di smalti e articoli adatti al business dell'estetica, tutti preparati con sostanze tossiche non approvate in Italia e quindi pericolose per la salute.

Oltre agli smalti velenosi, gli agenti hanno trovato cavetti per cellulari, joystick per consolle Playstation, e varie cuffie con marchio Apple, tutti marchi contraffatti per un totale di 19500 pezzi.

Tutta la merce è stata sequestrata: gli agenti hanno notificato ai responsabili sanzioni per un valore di 23000 euro per violazioni amministrative. I responsabili della società, facente capo a persone di nazionalità cinese, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione e ricettazione, nonchè ai sensi del Codice del Consumo.

Le indagini proseguono congiuntamente all'altro Ente per accertamenti di eventuali evasioni fiscali. Il Comandante Generale Diego Porta spiega "La vera lotta all'abusivismo commerciale è risalire al vertice della filiera e ai magazzini ove vengono depositate le merci contraffatte".

