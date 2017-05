Blitz a Salone e Salviati: trovati furgoni con 600 chili di rame e lampioni stradali rubati

Furgoni carichi di rame e lampioni stradali rubati. Questa mattina gli uomini del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale, Coordinati dal Vice Comandante del Corpo Lorenzo Botta, hanno passato al setaccio le zone adiacenti I campi di Salone e Salviati, ponendo sotto sequestro due furgoni, con un carico complessivo di oltre 600 chili, guidati da altrettanti conducenti di etnia serbo bosniaca, entrambi deferiti all'Autorità Giudiziaria.

Su un mezzo, sono stati rinvenuti lampioni stradali ed un carico di rame, sulla cui provenienza, sono in corso accertamenti. Oltre al sequestro di furgoni, uno dei quali sottratto ad un conducente sorpreso tre volte alla guida, nonostante la revoca della patente, sono stati infatti rinvenuti presso il campo nomadi di Via di Salone, ben 4 veicoli rubati, alcuni dei quali già riaffidati ai legittimi proprietari.

Sulla vicenda è intervenuto il Commento del Coordinatore Romano UGL Polizia Locale Marco Milani, che dichiara in una nota: "Le proficue attività di controllo e repressione degli illeciti nei campi nomadi, svolte dal gruppo Sicurezza Pubblica ed Emergenziale di Roma Capitale, dovrebbero far riflettere Sindaca ed amministrazione, sul fatto di impedire, come previsto dalla recente bozza di riordino del Corpo proposta, la soppressione del gruppo SPE, da sempre in prima linea nel fronteggiare l'emergenza nomadi. Ci auspichiamo che tali esperienze e risorse del Corpo non vengano soppresse ne tantomeno delocalizzate".