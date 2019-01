Tiburtina: blitz anti droga all'autostazione Tibus, 7 arresti

Blitz anti droga nell'area dell'autostazione Tibus. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli hanno arrestato sette persone, 5 cittadini nigeriani, di età compresa tra i 18 e i 27 anni, e due cittadini albanesi di 23 e 27 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Era da poco passata la mezzanotte quando i Carabinieri hanno notato un gruppo composto dai 5 nigeriani allontanarsi dalla stazione ferroviaria con atteggiamento sospetto ed hanno deciso di pedinarli.

Arrivati alla loro destinazione, i cinque si sono introdotti all’ interno di un'abitazione di via Scicli, dove ad attenderli c'erano i due cittadini albanesi. Scattato il blitz, i Carabinieri hanno bloccato i 7 e hanno rinvenuto circa 11 chili di marijuana suddivisa in involucri in cellophane e la somma contante di 6.500 euro. Tutti gli arrestati sono stati accompagnati presso il carcere di Regina Coeli.