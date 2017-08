Blitz antidroga a Termini e San Lorenzo: sei arresti

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante a Piazza Vittorio Emanuele II, Termini e San Lorenzo, per contrastare dello spaccio. In distinte operazioni, sono stati sei i pusher a finire in manette.

Ieri pomeriggio, a Piazza Vittorio Emanuele II, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno fermato due nigeriani per un controllo. I connazionali, di 18 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sono stati trovati in possesso di decine di dosi di marijuana e denaro contante, provento dello spaccio.

Qualche ora dopo, transitando nella stessa piazza, i Carabinieri hanno notato un 33enne del Mali, già noto alle forze dell’ordine, che tentava di nascondersi per evitare il controllo. Fermato, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e circa 100 euro.

Invece, in via Principe Amedeo, i Carabinieri hanno arrestato un 24enne tunisino e un 26enne del Ghana per possesso di dosi marijuana.

Dosi di cocaina e denaro contante sono invece state trovate nelle tasche di un tunisino di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che è stato arrestato, ieri sera a dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo nell’omonimo quartiere.

Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.