Blitz antidroga, tre pusher in manette: sequestrate 50 dosi di cocaina e 20 di hashish

Continuano i controlli antidroga da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Durante il week end sono state messe in campo azioni sull’intero territorio cittadino, dal centro alla periferia. I militari hanno stretto le manette ai polsi di tre persone, una quarta è stata denunciata, sono state sequestrate 50 dosi di cocaina e 20 di hashish e circa 1.500 euro in contanti.

In via Vanni, all’incrocio con via D’Amico, un uomo di 35 anni romano è stato sorpreso dai militari della stazione San Pietro a cedere alcune dosi di cocaina a un giovane. Durante i controlli personali, è stato trovato in possesso di 7 involucri contenente la stessa sostanza stupefacente. Altre dosi sono state trovate all’interno della sua abitazione insieme a 1.040 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo, accusato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti è stato portato in caserma in attesa del rito per direttissima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stessa accusa anche per un cittadino di origini albanesi di 29 anni, sorpreso dai carabinieri della stazione Eur in via Medaglie d’Oro in possesso di 22 dosi di cocaina e della somma di 500 euro. Senza fissa dimora e con precedenti, è stato portato in caserma. I militari della stazione Tor Vergata hanno fermato e arrestato un 45enne siciliano, senza fissa dimora perché trovato in possesso di 18 dosi di cocaina. I Carabinieri della Stazione Montespaccato hanno denunciato a piede libero un 49enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di marijuana ad un uomo, incontrato in strada nei pressi della sua abitazione. Il pusher è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, il cliente invece identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo, come assuntore di sostanze stupefacenti. Per tutti è scattata anche la sanzione amministrativa per la violazione delle misure urgenti adottate per arginare la diffusione del Covid-19.