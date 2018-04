Blitz nella baraccopoli di Castel Romano: sequestrati 12 tra cuccioli e cani

Una bomba ecologica e sanitaria. Così l'associazione 21 Luglio, nel suo ultimo rapporto, ha definito la baraccopoli di Castel Romano. "In cinque anni, nella stessa area, sono decedute 63 persone a seguito delle inumane condizioni igienico/sanitarie - si legge nel testo - Gli impianti fognari, già messi sotto sequestro, nel febbraio 2017, dalla Polizia di Roma Capitale sono recentemente esplosi invadendo tutta l’area ed una riserva naturale adiacente al campo; da cinque mesi non viene garantita l’erogazione dell’acqua e da venti giorni è, inoltre, interrotta l’erogazione di energia elettrica. Le drammatiche situazione igienico/sanitarie, denunciate dalla stessa ASL Roma 2, da ben due anni, rimaste completamente inascoltate dall’Amministrazione della Sindaca Raggi", si legge nel rapporto.

In questi giorni però la baraccopoli sulla Pontina fa notizia per un blitz portato a termine dalle guardie ecozoofile di Earth e dagli agenti della polizia di Roma Capitale. A renderlo noto è l'associazione animalista che spiega: "Grazie a una segnalazione fatta alle guardie zoofile, gli agenti hanno scoperto che i cani vivevano in piccole gabbie, tra sporcizia e rifiuti. Le guardie zoofile si sono subito rapportate con la Asl Rm2 e con gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Insieme alle guardie zoofile Nogra è stato organizzato un blitz, dove sono stati trovati 2 molossoidi a catena cortissima, 2 cani in condizioni incompatibili con il loro benessere e ben 8 cuccioli tra sporcizie e rifiuti. I cani sono stati trasportati al canile sanitario dove potranno sperare in una nuova vita".

Da Earth l'appello: "Chiediamo la massima condivisione della notizia per cercare di dare neve famiglie a questi cani".