Cucina da incubo a piazza Vittorio: blatte e scarafaggi nei frigo e tra gli alimenti

Cucina da incubo in un ristorante dell'Esquilino dove i vigili urbani hanno trovato blatte e scarafaggi in un frigorifero e tra i generi alimentari. Il locale, in cui sono stati riscontrati più di 300mila euro di evasione, è stato poi chiuso per gravi carenze igienico sanitarie. Il blitz nella mattinata di martedì 3 aprile da parte della Task Force del Comando generale dei vigili urbani in un ristorante di piazza Vittorio Emanuele II.

Cucine da incubo a piazza Vittorio Emanuele II

Gli agenti, durante le verifiche svolte con personale della Asl, si sono trovati di fronte ad una grande quantità di blatte e scarafaggi presenti sia sui pavimenti delle cucine, che all’interno dei frigoriferi e tra i generi alimentari.

Controlli ristoranti all'Esquilino

Al termine dell’operazione sono state controllate 15 attività, tra negozi e banchi dei venditori ambulanti, che hanno portato a circa 40.000 euro di sanzioni amministrative. Due esercenti sono stati denunciati per frode in commercio, in quanto vendevano alimenti surgelati facendoli passare per freschi.

Multe per occupazione di suolo pubblico

I 'caschi bianchi', intervenuti con personale di Aequa Roma, hanno potuto accertare inoltre l’evasione dei tributi comunali, tra cui la tariffa dei rifiuti e quella sulla occupazione di suolo pubblico, per un totale di 325.000 euro. Ulteriori controlli andranno avanti nei prossimi giorni, nell'ambito del piano di lotta al degrado urbano.