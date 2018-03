Black out nel quartiere: presi ladri di energia, danni per 60mila euro

Tanti black out nel quartiere, la denuncia ai Carabinieri, quindi i controlli e l'arresto di 4 persone. Succede a Torrimpietra Gli insolibiti problemi sempre nella stessa cabina elettrica hanno fatto scattare le indagini dei militari. Individuata l'area, abitata da un gruppo di giostrai, è scattato il blitz.

I militari all'esito del controllo hanno arrestato 4 persone perché responsabili di furto di energia elettrica. Nel corso dell'attività i Carabinieri hanno accertato l'allaccio abusivo direttamente a un palo della corrente elettricae e la manomissione del contatore per falsarne il consumo. Proprio queste erano state le cause dei ripetuti black out in quella zona.

Dai primi riscontri effettuati dai tecnici sembrerebbe che i quattro individui avrebbero causato un danno economico di circa 60 mila euro.

I quattro individui al termine degli accertamenti sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rispondere del reato di furto aggravato.