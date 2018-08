Quartieri al buio a causa dei vandali: "Hanno staccato i contatori"

Interi quartieri con strade ed abitazioni al buio. E' quanto accaduto nel Comune di Fiumicino. A determinare i black out degli atti vandalici. Lo rende noto l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune aeroportuale Angelo Caroccia: "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di zone della città al buio, ma a noi gli impianti risultavano funzionanti. Ci siamo accorti di quale sia il problema: qualche vandalo ha divelto gli sportelli dei contatori abbassando gli interruttori generali. La conseguenza è che alcune aree rimangono al buio durante la notte - continua Caroccia -. Abbiamo segnalato il problema a Enel e chiesto la sostituzione degli sportelli, magari con un sistema di chiusura più efficace". Episodi di questo tipo si sono verificati, ad esempio, a Isola Sacra e Palidoro.

Nuova illuminazione a Fiumicino

Intanto proseguono i lavori di installazione dei nuovi pali in diverse strade. Su via di Torre Clementina sono già stati posizionati 4 dei 10 pali storici previsti. I pali artistici sostituiscono quelli comuni, attualmente presenti. Sempre su Torre Clementina saranno sostituiti i blocchi in cemento collegati dalle catenelle che delimitano la passeggiata. Al loro posto, saranno posizionati paletti in stile, in armonia con i nuovi pali.

Pali della luce a Fiumicino

Molte poi, le strade interessate da lavori per l'illuminazione pubblica in questi giorni. "I lavori procedono speditamente in via Padovani, Via Donini, via Barducci e nel piazzale limitrofo, oltre che in via Zezon, via Tescione e via Priolo - spiega ancora Caroccia - per un totale di un centinaio di nuovi pali in vie che aspettano da decenni l'illuminazione pubblica che, oltre a rendere precorribili le strade anche a piedi di notte, contribuiscono alla sicurezza delle persone e delle abitazioni".