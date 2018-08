Black out a Bravetta: ascensori bloccati e residenti senza corrente

Black out elettrico in zona Bravetta. Il quartiere, dalle 16:45 di oggi 7 agosto, è senza corrente. Interi palazzi senza energia elettrica in via dei Malatesta, via Sogliano e via dei Carraresi.

Segnalazioni anche in via dei Bichi, via degli Amaltei e via dei Feltreschi. "Ci sono ascensori bloccati e antifurti in tilt", denunciano i residenti di zona che in massa hanno allertato i tecnici Acea. Il black out non è stato dovuto a gusti alla linea elettrica ma ad un disservizio temporaneo. Il servizio, come comunica Acea, è tornato alla normalità alle 17:45.