Bioparco: contro il gelo ricoveri e piatti caldi anche agli animali

Il freddo a Roma si fa sentire. Il brusco abbassamento nella colonnina di mercurio, rischia di farsi sentire anche da quanti, a queste temperature, nono sono affatto abituati. Come gli animali del Bioparco. Per loro, sono state predisposte misure particolari.

IL RISCALDAMENTO - “Nell’area interna degli elefanti asiatici e nella ‘Casa delle giraffe’ – fa sapere Presidente della Fondazione Bioparco, Federico Coccìa – la presenza di pompe di calore permette di mantenere una temperatura costante di circa 15°. Gli ippopotami pigmei possono contare su una potente lampada riscaldante, mentre i tapiri hanno a disposizione, all’interno della stalla, una lettiera di truciolato e una piastra riscaldante”.

IL RETTILARIO - Non sono soltanto i mammiferi a soffrire il freddo. “Particolare attenzione è stata prestaa per gli animali del Rettilario – sottolinea Coccìa - dove ogni teca ha la temperatura regolata secondo le esigenze della specie. Un esempio per tutti: nell’area interna del drago di Komodo è presente un sistema di ‘riscaldamento combinato’: oltre alla pompa di calore e al riscaldamento a pavimento, è infatti presente una lampada molto potente (4.500 watt) dove questi grandi rettili possono avvicinarsi quando ne sentono il bisogno”.

IL CIBO - Anche l’alimentazione ha la sua importanza. E così, come si può notare osservando anche le foto di Massimiliano Di Giovanni, glli oranghi ricevono dei sacchetti di iuta contenenti riso caldo mescolato a uvetta e yogurt insieme a patate lesse calde. Inoltre ogni mattina queste scimmie antropomorfe fanno una ricca colazione a base di orzo, tè, e latte di soia caldi, in cui viene sciolto il miele, e tisane a base di finocchio o mirtillo. Invece i lemuri catta, sempre ritratti nelle foto, hanno a disposizione riso caldo condito con il miele.

I PRIMATI - E’ infine importante sapere che “ I ricoveri interni di tutti i primati sono riscaldati: il Villaggio degli Scimpanzé e l’area interna degli oranghi sono dotati di impianti di riscaldamento a pavimento. L’area delle scimmie più piccole del mondo – conclude Coccìa – è invece provvista di un moderno impianto di riscaldamento che si attiva quando la temperatura scende al di sotto di quella programmata (intorno ai 22°). Sono inoltre presenti piastre termiche in pietra che emanano calore punti di calore, così gli animali si possono avvicinare quando vogliono”.