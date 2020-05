Villa Pamphilj, bimbo di 8 anni in bici si perde nel parco: ritrovato dopo le ricerche

Momenti di tensione nella tarda mattinata di sabato 16 maggio scorso, quando un bambino di 8 anni si è persona in Villa Pamphilj. Gli agenti della Questura di Roma, impegnati nei controlli per il rispetto delle misure per il contenimento del COVID 19, mentre pattugliavano i giardini hanno notato un uomo, visibilmente agitato, che tentava di attirare la loro attenzione.

Una volta raggiunto, ha raccontato ai poliziotti che da circa 20 minuti aveva perso di vista il figlio minore di 8 anni, che stava percorrendo la villa sulla sua bicicletta.

Le ricerche scattate immediatamente hanno poi portato i frutti con gli agenti che hanno trovato il bambino che, disorientato, si aggirava a piedi in maniera piuttosto agitata.

I poliziotti, con tutte le accortezze del caso, lo hanno avvicinato e chiamato per nome. Il bimbo ha risposto immediatamente confermando il suo nome e cognome. Rinfrancato e rassicurato, è risalito sulla sua bici ed è stato accompagnato dal papà che ha così potuto riabbracciare il bimbo.