Genitori caricano bagagli sul treno ma si chiudono le porte ed il bimbo rimane a terra

E' rimasto a terra sulla banchina della stazione mentre il treno andava via con a bordo i genitori. E’ accaduto tutto in pochi istanti alla stazione Termini. Padre e madre stavano caricando sul treno i bagagli, quando le porte del convoglio si sono chiuse per la partenza. La scena è stata notata da una passeggera in attesa sul binario, che ha visto il padre del bambino che, dall’interno, cercava di sbloccare le porte del treno, nel frattempo partito.

Bimbo a terra e genitori sul treno

Il pianto disperato del bimbo sul passeggino ha richiamato l’attenzione degli agenti della Polizia di Stato della Polfer, che lo hanno immediatamente trasportato in un luogo caldo, provando a calmarlo. Contattato il capo treno, gli agenti sono riusciti a far fermare il treno alla stazione Tiburtina, dove trovavano il padre disperato che chiedeva aiuto. Accompagnato alla stazione Termini il genitore ha potuto finalmente riabbracciare il figlio.