Bambino di 7 anni precipita dal terrazzo, salvo dopo volo di sei metri

E' caduto da un'altezza di circa sei metri atterrando sulle proprie gambe e riportando una frattura alle caviglie. E' accaduto lo scorso 25 settembre ad Albano Laziale dopo che un bambino di 7 anni si è sporto dal terrazzo della propria abitazione al secondo piano per salutare il papà che si trovava in strada.

Bambino precipitato dal terrazzo

I fatti intorno alle 23:00, in una palazzina limitrofa alla via Appia Nuova. Qui il piccolo, di nazionalità albanese, si trovava a giocare con la sorellina. Alla vista del padre si è sporto dalla ringhiera precipitando però in strada. Sempre cosciente, seppur ferito, il bimbo è stato quindi accompagnato prima all'ospedale di Albano e poi al Bambino Gesù dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Allertati dai medici del pronto soccorso sono quindi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo.