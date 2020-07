Bimbo di 10 anni si perde al parco, ore di paura a Torpignattara

"Mio figlio, mio figlio, non troviamo più mio figlio". Una telefonata disperata giunta ieri sera al numero unico per le emergenze ha fatto scattare l'allarme a Torpignattara. Ore di paura quelle vissute da una famiglia, la cui mamma si era recata al parco di Villa De Sanctis insieme al figlio piccolo di 10 anni. Erano le 18.30, quando sono entrati nel parco. Pochi minuti dopo il bambini, sfruttando un momento di distrazione della mamma, è scomparso a bordo della sua bici.

La donna ha avvisato il marito, le prime ricerche, vane, quindi la decisione di allertare i carabinieri. Sono quindi iniziate le ricerche del piccolo in tutto il quartiere, anche all'esterno del parco. Per ore pattuglie dei militari della zona hanno battuto ogni via per rintracciare il piccolo. Scesa la sera e salita ancora di più la paura, alle 21.30 è finalmente giunta la buona notizia.

Il piccolo, spaesato e sotto choc, è stato ritrovato in via della Marranella dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante.