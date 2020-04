Neonato muore dopo trasporto in ospedale, indaga la Procura. Disposta l’autopsia

Dramma all’ospedale San Paolo di Civitavecchia dove un neonato è morto per arresto cardiaco. La tragedia si è consumata la sera di giovedì 23 aprile quando i carabinieri sono intervenuti al nosocomio del Comune portuale dopo essersi stati allertati dagli operatori del 118. Arrivato al Pronto Soccorso in condizioni critiche il personale sanitario ha provato a rianimarlo ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Nato prematuro di otto mesi, durante il parto del bimbo (nato il 18 marzo a Roma) non c’erano stati problemi. Giovedì sera, il piccolo ha però accusato dei problemi respiratori con i genitori che hanno quindi attivato l’ambulanza del 118 con il trasporto d’urgenza all’ospedale San Paolo dove è poi deceduto.

Aperto un fascicolo d’indagine dalla Procura competente sul caso indagano i carabinieri della Stazione Principale di Civitavecchia. Portato all’Istituto di Medicina Legale del Verano l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto l’autopsia al fine di accertare con esattezza le cause del decesso.