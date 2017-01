Mangia un panino e muore a 10 anni, dramma alla Montagnola

Dramma alla Montagnola dove un bambino di 10 anni è morto prima di arrivare in ospedale dopo aver avuto un mal di pancia. La tragedia all'alba di lunedì, poche ore dopo che il piccolo aveva mangiato un panino a casa dei suoi genitori accusando i primi dolori di stomaco. Messo a letto, all'alba di ieri il padre e la madre lo hanno trovato cianotico nel letto della sua camera. Poi, come si legge sul Corriere della Sera, la chiamata al 118 e la corsa disperata all'ospedale San Camillo, dove il bambino è arrivato già privo di vita.

"OMICIDIO COLPOSO" - Una morte che non trova una spiegazione, nella disperazione dei genitori che hanno perso il loro unico figlio. Una tragedia sulla quale indaga la polizia e la Procura di Roma, che ha disposto l'esame autoptico sulla piccola vittima. Il Pm Francesco Scavo, che coordina le indagini con il procuratore aggiunto dottoressa Nunzia D'Elia, ha aperto un fascicolo d'indagine per "omicido colposo", atto dovuto per poter richiedere l'esame autoptico.

LE INDAGINI DELLA PROCURA - Secondo i magistrati il bambino potrebbe aver mangiato un panino la sera prima del decesso, che potrebbe aver innescato una grave reazione nell'organismo tale da procurargli la morte. Ascoltati i genitori dal magistrato questi sta cercando di comprendere se il decesso del piccolo possa essere collegato ad una uscita precedente fatta in un parco, dove il bimbo potrebbe aver preso freddo, ma anche questa è solo una delle ipotesi al vaglio. In attesa del decorso delle indagini resta una tragedia che ha portato alla morte di un bambino di 10 anni in un freddo weekend di inizio gennaio.