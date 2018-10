Travolto da un armadio: morto un bambino di 6 anni

Una a tragedia si è consumata in un'abitazione ad Aprilia oggi 20 ottobre: una bambino di 6 anni ha perso la vita dopo esser stato travolto da un armadio. Il dramma nel pomeriggio di oggi, nella frazione di Campoverde. Secondo quanto riporta LatinaToday si apprende il piccolo era in casa del nonno, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione, quando, secondo una primissima ricostruzione, un mobile è caduto travolgendolo.

Immediatamente è scattato l’allarme, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare; inutile si è rivelata la disperata corsa all’ospedale di Aprilia dove il piccolo è arrivato già privo di vita. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto; gli accertamenti sono affidati ai carabinieri.