Bimbo di 14 mesi in preda a crisi respiratoria e perdita di coscienza: tempestivi i soccorsi

E' sano e salvo un bambino di 14 mesi in preda a crisi respiratorie e perdita di coscienza. Il piccolo, in vacanza a Roma con i genitori, era in via Giobert quando ha avuto un malore. La relativa vicinanza della sede della Questura con la via indicata, ha permesso ai poliziotti di giungere in breve tempo e prestare prontamente i primi soccorsi, le cui condizioni sono apparse subito critiche con problemi respiratori e perdite di coscienza oltre ad un colorito quasi bianco.

Rassicurati i genitori, ormai in preda al panico per le condizioni del proprio figlio, gli agenti, utilizzando bottigliette d'acqua fresca hanno bagnato le mani del piccolo inumidendogli anche il viso con un fazzoletto e sollecitando nel frattempo l'intervento dei sanitari del 118 a cui venivano descritte le condizioni del bambino e predisponendo tutte le misure idonee ad agevolare il traffico e favorire l'arrivo dell'ambulanza.

Inoltre i poliziotti hanno appreso che, i genitori turisti giunti a Roma nella prima mattinata, per l'intera giornata avevano camminato per le vie della capitale senza sosta e con il calar della sera il bambino aveva iniziato a sentirsi male.

Giunto il personale medico sul posto ed assistito il piccolo, il personale della Polizia di Stato ha provveduto a fare da staffetta all'ambulanza per permettere alla stessa un arrivo più celere presso il pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I.

In tarda serata si è accertato dal personale medico che le condizioni del bambino, ricoverato presso la struttura ospedaliera, erano migliorate.