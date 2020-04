Bimba di 5 mesi morta in via Candoni: era "denutrita e senza cure"

Uccisa da una polmonite perché il suo sistema immunitario non ha retto. E' morta così, a novembre dello scorso anno, la bimba rom di cinque mesi che abitava con la famiglia nel campo nomadi di via Luigi Candoni, alla Muratella. A dirlo è la consulenza autoptica disposta dal pm Maria Gabriella Fazi.

Per la vicenda sono indagati, per i reati di maltrattamenti in famiglia e morte come conseguenza di un altro delitto, i genitori della neonata: l'accusa è che la bimba non sia stata nutrita adeguatamente, circostanza che l'avrebbe portata al decesso.

Secondo quanto ricostruito dal consulente della Procura, la bambina è stata nutrita poco e male dai genitori di 30 e 24 anni. La bambina, che non sarebbe mai stata portata dal pediatra, è deperita in fretta e il suo sistema immunitario non è stato più in condizioni di rispondere alla polmonite

Il medico legale ha riscontrato che la bimba era anche disidratata. I genitori della piccola hanno altri quattro figli. Tutti, il giorno della tragedia, sono stati trovati in buone condizioni. La scoperta della morte è avvenuta poco prima dell'alba di cinque mesi fa.

Già secondo i primi riscontri investigativi, non si escludeva che la morte della bimba poteva essere legata a problemi di malnutrizione, ipotesi che rientrerebbe nella fattispecie del reato di maltrattamenti in famiglia e che aveva portato la Procura di Roma ad aprire un fascicolo e procedere per "morte come conseguenza di altro reato".