Bimba di 5 anni muore soffocata dopo aver mangiato un wurstel in auto

Tragedia familiare a Roma dove una bimba di 5 anni è morta soffocata da un wurstel contenuto in un rustico acquistato in una rosticceria di un centro commerciale. Il dramma si è consumato lo scorso lunedì 17 dicembre quando la piccola, in auto con i genitori e la sorellina di 2 anni, è rimasta soffocata da un pezzettino dell'alimento che stava mangiando nella vettura. L'infausto epilogo giovedì 20 dicembre al reparto terapia intensiva del Policlinico Gemelli, dove la bimba era stata trasferita d'urgenza. Lo riporta il Corriere della Sera, in un articolo a firma Giulio De Santis.

Il dramma ha preso corpo lo scorso lunedì quando padre, madre e le due figlie di 2 e 5 anni sono andati a fare gli acquisti di Natale al Centro Commerciale Porta di Roma. Una giornata spensierata in famiglia, poi il ritorno a casa, nella vicina Fidene. I genitori acquistano anche delle cose da mangiare, fra cui un rustico con un wurstel.

In auto la bambina di 5 anni chiede qualcosa da mangiare, la madre le porge il rustico e si consuma il dramma. La piccola rimane soffocata dopo il primo morso, non respira e diventa cianotica. Arriva subito l'ambulanza, la piccola viene trasportata d'urgenza al vicino ospedale Sant'Andrea ma le sue condizioni sono disperate, quindi si decide il trasferimento d'urgenza nel Reparto di Terapia Intensiva del Gemelli.

Dopo tre giorni il tragico epilogo, con la morte della bimba di 5 anni. Una tragedia che ricalca altre morti di bambini soffocati mentre mangiavano un wurstel. Il 17 marzo del 2014 stesso tragico epilogo riguardò un bambino di 3 anni, deceduto dopo aver mangiato l'alimento comprato all'Ikea.

La stessa tragedia riguardò lo scorso maggio il papà e la mamma di un'altra giovane vittima, il piccolo Davide. Anche per lui non ci fu nulla da fare, morì in ospedale dopo 4 giorni di agonia dopo essere rimasto soffocato da un wurstel.